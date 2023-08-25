Сбивший в Калуге 11 человек водитель появился в суде с гематомой на лице

Фото: kaluga.sledcom.ru

В Калуге сбивший на своем авто 11 человек Владимир Антонов явился в суд с гематомой на лице. Видеозапись появления мужчины в здании суда опубликовал Telegram-канал SHOT. Непосредственно после аварии и до задержания кровоподтеков на лице Антонова не было.

25 августа суд определит для автомобилиста меру пресечения.

Антонов 24 августа въехал в автобусную остановку. Пресс-служба регионального УМВД сообщала, что среди получивших травмы трое граждан — несовершеннолетние. Девятерым потребовалась госпитализация после происшествия. 25 августа Минздрав отмечал, что четверых пострадавших доставят на лечение в Москву. Одного ребенка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, двоих взрослых перевезут в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, еще один пострадавший будет проходить лечение в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что мужчина в момент аварии был состоянии наркотического опьянения. Он пообещал, что преступнику будет вынесен суровый приговор.