Сбивший насмерть ребёнка автомобилист извинился перед его родителями

42-летний житель Новосибирска Ясин Гасанов извинился перед семьёй Гончаровых за то, что насмерть сбил их 12-летнего сына. Во время судебного заседания он выступил с последним словом и выразил сожаление, что ничего не смог изменить, пишет Сиб.фм.

Я очень сильно раскаиваюсь, что получилась эта ситуация. Изменить я ничего не смог, я ничего не сделал, чтобы изменить. Сожалею я об этом очень сильно, что получилось, что ребёнок погиб. Родители потеряли ребёнка, я об этом очень сильно сожалею и раскаиваюсь. Прошу прощения у всей семьи Гончаровых, — раскаялся Гасанов.

Трагедия случилась 5 июня на улице Никитина в Новосибирске. По имеющимся данным, Гасанов намеренно нарушил правила дорожного движения и на высокой скорости въехал на пешеходный переход. В это время на дорогу выехал школьник на велосипеде, Гасанов сбил мальчика и скрылся с места происшествия. Спустя 6,5 часа его задержала полиция.

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