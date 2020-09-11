Саратовская чиновница оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, допустившая неоднозначное высказывание в адрес безработных жителей региона, заявила, что её неправильно поняли.
Ранее издание «Вольская неделя» сообщило, что на совещании в районной администрации при обсуждении безработицы прозвучала сумма ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии коронавируса — 12 130 рублей, а при наличии детей — по 3 тысячи сверх этой суммы на каждого ребёнка.
Так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят, — отреагировала Ковинская.
Как
Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос, — сказала Ковинская.
Секретарь регионального отделения ЕР, депутат Государственной думы Николай Панков пообещал, что партия проверит комментарий чиновницы о выплатах потерявшим работу.
Как писал NEWS.ru, в Молдавии отправили в отставку главного эпидемиолога страны Николая Фуртунэ за его неосторожное высказывание. Он назвал умерших от коронавирусной инфекции «обузой».
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