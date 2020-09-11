Саратовская чиновница оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

https://static.news.ru/photo/a846933e-f45e-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Ковинская Фото: saratov.er.ru

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, допустившая неоднозначное высказывание в адрес безработных жителей региона, заявила, что её неправильно поняли.

Ранее издание «Вольская неделя» сообщило, что на совещании в районной администрации при обсуждении безработицы прозвучала сумма ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии коронавируса — 12 130 рублей, а при наличии детей — по 3 тысячи сверх этой суммы на каждого ребёнка.

Так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят, — отреагировала Ковинская.

Как передаёт РИА Новости, чиновница в региональном отделении «Единой России» оправдалась тем, что опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает смысла сказанного ею. Ковинская якобы предлагала усилить работу всех ответственных органов, чтобы помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям в трудоустройстве.

Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос, — сказала Ковинская.

Секретарь регионального отделения ЕР, депутат Государственной думы Николай Панков пообещал, что партия проверит комментарий чиновницы о выплатах потерявшим работу.

Как писал NEWS.ru, в Молдавии отправили в отставку главного эпидемиолога страны Николая Фуртунэ за его неосторожное высказывание. Он назвал умерших от коронавирусной инфекции «обузой».