Самый сильный ребенок России попал под грузовик и погиб в Башкирии Baza: самый сильный ребенок России Батяев погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самый сильный ребенок России Сергей Батяев погиб в аварии в Башкирии, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, 16-летний подросток катался с другом на автомобиле и врезался в грузовик.

Инцидент произошел 8 января, когда Батяев ушел ночевать к другу. В какой-то момент они решили покататься на автомобиле, хотя оба являются несовершеннолетними. Около деревни Юлдузлы Буздякского района республики подростки врезались в КамАЗ. Сергея доставили в реанимацию, но спасти не смогли — он умер, не приходя в сознание, его друг выжил.

В 2019 году Батяев в возрасте 12 лет был кандидатом в мастера спорта по стритлифтингу. Летом этого же года он одержал победу на Всероссийских соревнованиях по русском силомеру «Сила РДШ». Он сделал выход силой двумя руками 15 раз и одно подтягивание за минуту.

В Свердловской области ранее погиб подросток, надышавшись парами газа для зажигалок. Также известно, что перед смертью несовершеннолетний употреблял энергетические напитки. В какой-то момент он потерял сознание, прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В новогоднюю ночь в Белореченске Краснодарского края в ДТП погиб 14-летний школьник. Подростка сбил легковой автомобиль, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.