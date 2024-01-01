Подросток погиб под колесами автомобиля в новогоднюю ночь в Белореченске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белореченске Краснодарского края в результате ДТП в ночь на 1 января скончался 14-летний школьник, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости». Подростка сбила машина.

В результате ДТП мальчик погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по краю Ирина Заватская.

По предварительным данным, смертельная авария произошла в районе улицы Ленина, 85. Водитель за рулем Lada Priora сбил подростка, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также в новогоднюю ночь на Кубани в одном из гостевых домов в Геленджике чуть не утонул в бассейне 10-летний мальчик, об этом сообщила вице-мэр города Янина Скорикова. По ее словам, ребенка доставили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. За его жизнь борются местные врачи совместно с прибывшей бригадой медиков из краевого центра.

30 декабря в Вологодской области в результате ДТП погибли двое юных хоккеистов молодежной команды «Чайка». Авария унесла жизнь ребят 2010 и 2011 года рождения. В региональной Федерации хоккея, клубах «Чайка» и «Череповец» выразили родным и близким погибших соболезнования. Предположительно, транспортное средство, на котором они передвигались, занесло из-за колеи.