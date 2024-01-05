Российский подросток до смерти надышался газом для зажигалок В Свердловской области подросток надышался газом для зажигалок и умер

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Свердловской области подросток погиб после вдыхания паров газа, предназначенного для зажигалок, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, перед смертью молодой человек также употреблял энергетические напитки.

По предварительной информации, в вечернее время 4 января 2024 года подросток находился в гостях у знакомой девушки 2007 г.р., где употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа, — говорится в сообщении.

После этого он потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть несовершеннолетнего. Известно, что погибший обучался на первом курсе техникума и на учете в органах системы профилактики не состоял. Прокуратура проводит проверку.

Аналогичный случай произошел в Свердловской области в конце октября. Тогда в городе Нижняя Салда 13-летний подросток пришел с другом в гости к отцу и надышался газом для заправки зажигалок. Вскоре мальчик стал задыхаться. Он умер от отека легких по дороге в больницу.

Ранее в Краснодаре скончались трое подростков в возрасте 16–17 лет. Их тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома. На месте происшествия также нашли приборы для курения и другие вещи, используемые для употребления наркотических веществ.