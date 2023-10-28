В Свердловской области подросток умер из-за зажигалки Ural Mash: подросток умер, надышавшись газом из баллона в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области 13-летний подросток умер, надышавшись газом для заправки зажигалок, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, отец не успел довезти мальчика до больницы.

Инцидент произошел в городе Нижняя Салда. Мальчик пришел в гости к отцу с 16-летним приятелем. Заскучав, подростки ушли в другую комнату, где нашли старый баллон для заправки зажигалок, и втянули в легкие его содержимое.

Вскоре мальчику стало плохо — он стал сильно задыхаться. Его друг, испугавшись, тут же позвал на помощь. Отец посадил сына в машину, чтобы отвезти в больницу, но не успел: школьник умер от отека легких по дороге.

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