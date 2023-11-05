В Краснодаре трое подростков скончались после употребления наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре в квартире многоэтажного дома скончались трое подростков в возрасте 16–17 лет, передает пресс-служба региона. Трупы двух подростков обнаружила родственница одного из них, а позже было найдено тело еще одного. На месте происшествия были приборы для курения и другие вещи, используемые для употребления наркотических веществ.

По данным следствия, двух подростков возрастом 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов краевой столицы родственница одного из них. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и обратилась в правоохранительные органы. <...> Позднее также было обнаружено тело их 16-летнего друга, — сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. Криминалисты допрашивают родственников погибших.

Ранее в Кургане полсотни школьников в сопровождении сотрудников наркоконтроля привели в суд над их ровесником, делавшем закладки с наркотиками. Это было представлено как работа по профилактике наркопреступлений в молодежной среде.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.