Самосвал спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке Прокуратура: четыре человека пострадали в ДТП с самосвалом во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека госпитализированы после аварии с самосвалом и девятью автомобилями во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. Там отметили, что авария произошла на трассе «Седанка — Патрокл».

Водитель грузовика столкнулся с восемью автомобилями в районе дома № 12 а на улице Верещагина. За рулем самосвала находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого на территории РФ проверят в ходе административного расследования по факту ДТП.

Трое водителей и один пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, — отметили в прокуратуре.

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