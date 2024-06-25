В Вязьме мусоровоз оторвал женщине ногу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Вязьме Смоленской области мусоровоз наехал на женщину и оторвал ей ногу от бедра, сообщает издание «Рабочий путь» со ссылкой на сообщения очевидцев. В УМВД изданию Readovka67 подтвердили факт инцидента.

Водитель автомобиля КамАЗ при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, женщину 1986 года рождения. В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП, — сообщили в полиции.

Медицинские работники оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу для оказания необходимой помощи. Очевидцы говорят, что водитель сигналил женщине неоднократно.

Ранее под городом Тобольском Тюменской области грузовик насмерть сбил 68-летнего мужчину, который испражнялся на проезжей части. ЧП произошло на 185-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина со знакомыми ехал домой в Тюмень на такси. По словам таксиста, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них попросил остановиться, чтобы справить нужду, но решил сделать это прямо посреди трассы.