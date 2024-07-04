Самолет-амфибия с людьми рухнул в озеро в Карелии Самолет-амфибия неудачно приводнился в акватории карельского озера Валлас

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Частный легкомоторный самолет-амфибия неудачно приземлился на озере Валлас в Муезерском районе Республики Карелия, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. На борту находилось двое людей. По данным агентства, на место вылетела группа спасателей из Петрозаводска.

На озере Валлас в Муезерском районе неудачно приземлился частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с двумя людьми на борту. <...> Для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески, — уточнили в госкомитете.

В пресс-службе ведомства добавили, что инцидент произошел около 16:30 мск. Оба человека, которые летели в самолете, выжили. В настоящий момент они находятся на одном из островов на озере Валлас.

Ранее пассажирский самолет, который вылетел из Самары, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, у авиалайнера могли быть проблемы из-за разрушения пневматики шасси. Инцидент произошел в 14:24 мск.

На борту Boeing 787 рейса Мадрид — Монтевидео пассажира забросило на багажную полку. Причиной послужила сильная турбулентность. В результате тряски оказались травмированы примерно 40 человек.