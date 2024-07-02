Самолет из Самары экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с шасси

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Пассажирский самолет, вылетевший из Самары, экстренно сел в аэропорту Шереметьево в Москве, пишет ТАСС. По предварительным данным, у борта могут быть проблемы из-за разрушения пневматики шасси.

Airbus А320, следовавший из Самары, доложил о подозрении на разрушение пневматики и готовился к экстренной посадке в Шереметьево. В 14:24 он совершил благополучную посадку, - сказали в экстренных службах.

Похожий инцидент произошел в мае с Airbus 321, который совершал рейс Самара — Москва. Пилот прибегнул к экстренной посадке в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. На борту находились 179 человек и семь членов экипажа.

До этого пассажира Boeing 787, который совершал рейс из Мадрида в Монтевидео, забросило на багажную полку во время сильной турбулентности. Также инцидент привел к травмам примерно у 40 человек.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.