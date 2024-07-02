Пассажира самолета забросило на багажную полку из-за сильной турбулентности Около 40 человек пострадали из-за турбулентности на авиарейсе из Мадрида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажира Boeing 787, который совершал рейс из Мадрида в Монтевидео, забросило на багажную полку во время сильной турбулентности, сообщает Telegram-канал Baza. Также инцидент привел к травмам примерно у 40 человек.

Рейс авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео столкнулся с сильной турбулентностью, когда самолет находился в воздухе. Десятки пассажиров получили травмы различной степени. Человека с багажной полки пришлось доставать. Большинство пострадавших были те, кто не пристегнулся ремнем безопасности.

Свидетели утверждают, что во время полета самолет резко опустился. Экипаж решил совершить экстренную посадку в Бразилии, где пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого мощный град повредил нос и кабину пилотов самолета Austrian Airlines при посадке в Вене. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Airbus A320 летел с острова Мальорка в австрийскую столицу. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град, который повредил переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Однако летчикам удалось успешно посадить самолет.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.