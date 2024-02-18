Самолет АЛРОСА врезался в автомобиль при посадке в Новосибирске Самолет АЛРОСА врезался в топливозаправщик в новосибирском аэропорту Толмачево

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Самолет авиакомпании АЛРОСА допустил столкновение с автомобилем аэродромной техники в Новосибирске, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В результате инцидента было повреждено крыло воздушного судна. Ведомство инициировало проверку.

17.02.2024 около 19 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина при заруливании воздушного судна авиакомпании АЛРОСА, выполнившего рейс по маршруту Мирный (Якутия) — Новосибирск, допущено повреждение элементов крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники, — говорится в сообщении.

Самолет был временно отстранен от использования. Пассажиры направлены в пункт назначения резервным бортом, уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, подал сигнал бедствия. На его борту находились два члена экипажа, пассажиров на транспортном средстве не было. По предварительной информации, пилоты запросили экстренную посадку. Причиной стало обледенение самолета.