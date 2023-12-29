Самарец убил тещу и выпал с девушкой из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре мужчина убил в подъезде дома свою будущую тещу, а после вместе с девушкой выпал из окна квартиры, передает РЕН ТВ. И он, и его спутница погибли на месте. Издание 63.ru со ссылкой на следственное управление СКР отмечает, что сотрудники ведомства уже выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, — сообщили следователи.

По данным «ВолгаНьюс», погибшим при падении из окна примерно 30–35 лет. Также издание утверждает, что в доме был найден труп не матери девушки, а ее сестры.

Ранее в Якутии мужчина убил 27-летнего музыканта Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan. После преступления нападавший покончил с собой. Как передает издание, тело молодого мужчины нашли в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева утром 28 декабря. Его смерть наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался отец друга жертвы.

До этого в центре Москвы убили 25-летнюю девушку. По данным следствия, у нее произошел конфликт с 37-летним мужчиной, который во время ссоры схватился за нож и нанес ей несколько ударов.