Самарская областная клиническая станция переливания крови удалила с сайта запрет гомосексуалистам и «проституткам» выступать в качестве доноров после общественного резонанса.
К 17:00 мск страница службы с соответствующими сведениями была недоступна. После завершения работ ограничения были убраны.
Ранее NEWS.ru писал, что самарская станция переливания крови запретила геям, а также «наркоманам» и «проституткам» сдавать донорскую кровь. Их отнесли к группе риска. Заместитель директора по медицинской части клиники Елена Кудинова объяснила запрет наличием некоего постановления главного государственного санитарного врача России, которое запрещает геям сдавать кровь.
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