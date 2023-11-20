С больницы в ЯНАО взыскали миллионы за постановку неправильного диагноза Суд взыскал с больницы Салехарда 3 млн рублей из-за смерти пациентки

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Суд взыскал с больницы в Салехарде моральный ущерб в 3 млн рублей за ошибочный диагноз, приведший к смерти пациентки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Следователи установили, что в ГБУЗ «СОКБ» обратилась женщина с жалобами на боль в левом ухе и в левой части лица. Врачи осмотрели пациентку, поставили диагноз и назначили лечение на дому. Спустя четыре дня женщину госпитализировали, а на следующий день она скончалась.

Установлено, что на амбулаторном этапе лечения врачами допущены существенные нарушения стандартов оказания медицинской помощи. <...> В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Великобритании девочка лишилась рук и ног из-за врачебной ошибки, неверно назначенное лечение привело к развитию сепсиса и ампутации. Девочка жаловалась на высокую температуру, боль в ногах, сонливость и тошноту. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако несколько часов спустя родители вновь привезли девочку в больницу с сыпью и лихорадкой.

В ноябре больницу под Ростовом-на-Дону оштрафовали за рост смертности пациентов с инсультом. Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки выявили многочисленные нарушения, связанные с порядком оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов.