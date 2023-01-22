Ребенку ампутировали все конечности из-за ошибки врачей в Британии

Фото: Tejas Sandhy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании девочка лишилась рук и ног из-за врачебной ошибки, пишет The Mirror. По данным газеты, неверно назначенное лечение привело к развитию сепсиса и ампутации.

Ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Девочка жаловалась на высокую температуру, боль в ногах, сонливость и тошноту. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако несколько часов спустя родители вновь привезли девочку в больницу с сыпью и лихорадкой. В этот раз у ребенка был диагностирован менингококковый сепсис.

После госпитализации у девочки развилась полиорганная недостаточность. В результате ей были ампутированы обе ноги выше колена и руки выше локтя.

Родители девочки сочли, что ампутации можно было избежать, если бы врачи своевременно начали лечение ребенка антибиотиками, и подали иск в суд. Больница признала ошибку, и семье была присуждена компенсация в размере 39 млн фунтов стерлингов. Часть этой суммы девочка получит сразу, а остальные средства будут выплачиваться ей ежегодно до конца жизни.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Мальчик умер в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.