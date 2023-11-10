Новости регионов: ростовскую больницу оштрафовали из-за смерти пациентов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Больницу под Ростовом-на-Дону оштрафовали за рост смертности пациентов с инсультом. Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки выявили многочисленные нарушения, связанные с порядком оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов. Тем временем в Карелии пожарные помогли медикам. Они нашли в лесу мужчину, которому стало плохо, и транспортировали его в машину скорой помощи.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье жители массово распродают свои квартиры. Если в 2019 году количество объявлений о продаже недвижимости составляло 6,5 тысячи, то сейчас — 14,6 тысячи. Похожая ситуация сложилась и в других городах края, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртской Республике отмечают 104-ю годовщину со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Большую часть жизни он проработал в Ижевске, сообщает udm-info.ru. 10 ноября в Ижевске состоялись памятные мероприятия в честь Калашникова.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Михаил Калашников

Ростовская область

Суд в Ростовской области оштрафовал больницу из-за роста смертности пациентов с инсультом, информирует rostovgazeta.ru. В ходе проверки сотрудники Росздравнадзора выявили многочисленные нарушения, связанные с порядком оказания медпомощи и маршрутизации пациентов.

Республика Татарстан

Жители Татарстана жалуются, что местные перевозчики оставляют пассажиров на трассе после каждой поломки, но при этом не возвращают деньги за проезд. Пользователи соцсетей советуют жителям указывать название компании, а затем обращаться в прокуратуру, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Комсомольском саду Волгограда установили скульптуру американского супергероя, пишут novostivolgograda.ru. При этом Железный человек выглядит весьма необычно — на плече у него шеврон Космических войск РФ, а назван он в честь советского штангиста Юрия Власова.

Нижегородская область

Нижегородская администрация хочет направить 45 млн рублей на строительство катка в парке «Швейцария», сообщает newsnn.ru. Всего зимой в столице Приволжья заработает свыше 70 катков. Катки в том числе появятся в «Швейцарии», парке 1 Мая и на стадионах «Труд» и «Динамо».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Режский застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы, сломав забор, сообщает tagilcity.ru. По решению суда женщина смогла вновь отгородить свой участок забором, но из-за этого возведенная рядом девятиэтажка осталась без пожарного проезда.

Оренбургская область

Жительница Оренбуржья спасла выводок щенят, оказавшихся на мусорке. Она не смогла пройти мимо оставленных на улице собак и забрала их себе. Теперь новорожденных щенков выхаживают всей семьей, информирует 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени разыскивают 23-летнюю Татьяну Алекину. Как сообщает nashgorod.ru, последний раз ее видели 9 ноября на Холодильной улице. Рост девушки 150 см, волосы русые, голубые глаза и худощавое телосложение. На ней был надет серый пуховик, серая вязаная кофта, черные брюки и бежевые ботинки. Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию или волонтерам.

Омская область

В одной из омских школ во время урока на голову шестиклассника упал кусок штукатурки. Как сообщает gorod55.ru, мальчик получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Следователи организовали проверку с целью выяснения обстоятельств инцидента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Карелии сотрудники пожарной части помогли медикам: местному жителю стало плохо, когда он находился в лесу. Как информирует karelinform.ru, происшествие случилось в ночь на 10 ноября под Петрозаводском. Пожарные нашли мужчину и помогли транспортировать заболевшего в автомобиль скорой медицинской помощи.

Приморский край

В Приморье высота снежного покрова местами достигла 37 см. Как сообщает vostokmedia.com, в ближайшие несколько дней на территории края ожидается дальнейшее похолодание. На побережье сейчас около нуля градусов, а на континентальной части воздух охладился до двух — семи градусов ниже нуля.

Башкирия

МВД Башкирии сообщило, что мошенники получили от жителей республики 1,8 млрд рублей за первые 10 месяцев 2023 года. Как сообщает mkset.ru, в ведомстве также рассказали, что главными жертвами аферистов являются работоспособные граждане, которые, доверившись злоумышленникам, берут кредиты.

Хабаровский край

В Хабаровском крае обнаружен очаг распространения африканской чумы свиней. Как пишет transsibinfo.com, очаг нашли в продуктах переработки после убоя скота, что говорит о вероятности распространения вирусной инфекции и негативном влиянии на популяцию диких животных.