Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии

Фото: t.me/mchs_official

В городе Майский в Кабардино-Балкарии пожарные локализовали крупный пожар на кровле торгового павильона на центральном рынке, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, огонь охватил 2000 квадратных метров площади. К тушению возгорания приступили 42 специалиста и 10 единиц техники.

В городе Майский горит кровля торгового павильона на центральном рынке. Огнем охвачено 2000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар на площади 800 квадратных метров произошел в тольяттинской гостиничном комплексе «Жара Beach Resort». До прибытия спасателей здание смогли покинуть 12 человек. В результате происшествия пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 29 единиц техники.

До этого в здании у офиса «Россетей» на улице Трубной в Москве произошло задымление. На работу электрооборудования это не повлияло, но на месте собрались несколько бригад МЧС и медики. Движение на Трубной улице было частично перекрыто.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов сожгли входную дверь в Совкомбанк. Неизвестный поджигатель облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь быстро разошелся по площади дверного проема. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.