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01 августа 2025 в 16:11

Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля

СК: экс-зам и начальник пермской КП-39 подозреваются в хищении 580 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае задержаны начальник и бывший заместитель колонии-поселения №39, сообщили в региональном управлении СК РФ. Чиновников подозревают в хищении 580 тысяч рублей при организации перевозок картофеля.

Следствие установило, что 3 сентября 2024 года фигуранты заключили госконтракт с ИП на транспортные услуги, отклонив более выгодные предложения других участников. Подозреваемые неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму, отмечается в сообщении.

Фактически перевозки осуществлялись силами учреждения, а деньги поступили предпринимателю за фиктивные услуги. Сумма хищения превысила 580 тысяч рублей.

В ближайшее время фигурантам предъявят официальные обвинения. Суд рассмотрит ходатайство об их аресте. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН.

В ходе расследования проведены обыски в колонии и домах подозреваемых, изъяты документы и электронные носители. Следствие продолжает допрашивать свидетелей и собирать доказательную базу.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение районного суда об изъятии в доход государства шести квартир и 52 млн рублей бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Уточнялось, что он осужден на 15 лет в совокупности по двум делам о взятках и хищении с социальными выплатами.

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