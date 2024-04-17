Взорвавшийся под Калугой беспилотник оставил трехметровую воронку «Царьград»: при взрыве БПЛА в лесу под Калугой возникла трехметровая воронка

Фото: МО РФ

В Калужской области обнаружили пятиметровый беспилотник, который оставил трехметровую воронку в результате детонации, сообщает «Царьград» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным канала, обломки дрона нашли в лесополосе 16 апреля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал отмечает, что в результате падения и детонации беспилотника в Жуковском районе области образовалась трёхметровая воронка. «Царьград» пишет, что место падения БПЛА находится более чем в 300 километрах от границы с Украиной. Жертв и разрушений в результате детонации дрона нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Министерство обороны России сообщило об атаке украинских войск на Республику Мордовия. По данным ведомства, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Объект был поражен дежурными средствами противовоздушной обороны России.

До этого стало известно, что в лесу недалеко от деревни Крутой Калязинского района Тверской области обнаружили украинский беспилотник самолетного типа, начиненный 10 килограммами взрывчатки. Дрон нашел 60-летний местный житель, гулявший с собакой.