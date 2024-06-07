Руденко заявил о взятии поселка российской армией на Купянском направлении Руденко: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ивановка около Купянска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивановка на Купянском направлении. Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

По данным военкора, об уходе Вооруженных сил Украины из Ивановки пишут местные СМИ. Руденко также опубликовал карту региона, на которой обозначен населенный пункт.

Ранее стало известно, что артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Командир орудия с позывным Буран пояснил, что таким образом российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам военного, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.