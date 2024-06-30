Ростовская участковая лишилась работы после ролика о размере зарплаты Baza: в Новочеркасске уволили сотрудницу полиции после видео о размере зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница полиции из Новочеркасска в Ростовской области Ольга Гайдукова опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором высмеяла размер своей зарплаты, сообщает Telegram-канал Baza. После этого девушка лишилась работы.

Как уточнил канал, видео Гайдуковой собрало большое количество лайков и более миллиона просмотров. Ее вызвали к начальству, где один из руководителей управления пытался уговорить участковую удалить аккаунт. Когда Ольга отказалась, ей сказали писать рапорт, ее уволили тем же днем.

При этом сама Гайдукова утверждает, что она ожидала последствия от публикации подобного ролика, однако рассчитывала на выговор. По словам девушки, она не сильно расстроилась, поскольку сама планировала уходить с работы.

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