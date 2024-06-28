Мэр Алатыря уволился после скандала со служебным автомобилем Депутаты Алатыря поддержали решение мэра города Павла Аринина об увольнении

Фото: vk.com/alatpress

Павел Аринин

Депутаты Алатыря в Чувашии поддержали решение об увольнении мэра города Павла Аринина. Глава местной администрации написал заявление об уходе после «инцидента со служебным автомобилем», передает Telegram-канал Baza. В машине также находилась пассажирка.

Скандал возник из-за не пристегнутого ремня безопасности. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Пассажирка также была не пристегнута. Фото нарушения Аринина разлетелось в интернете. После этого мэр написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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