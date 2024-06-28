Экс-глава Кировской области посмотрел на динозавров после выхода из колонии Экс-губернатор Белых посетил палеонтологический музей после выхода из колонии

Фото: Сергей Бровко/РИА Новости

Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых спустя неделю после выхода из колонии решил посмотреть на динозавров, передает РИА Новости. Экс-глава региона отметил, что создавал Вятский палеонтологический музей. Учреждение стало областным, когда Белых был губернатором.

Я этот музей создавал. И сейчас люди по доброй памяти мне показывают, что они тут без меня сделали, — поделился экс-глава региона.

На вопрос журналиста о любимом экспонате Белых не ответил. Дальнейшие комментарии экс-чиновник также давать отказался.

Политик отбывал наказание в СИЗО-1 в Кирове по делу о взяточничестве с февраля 2018 года. Экс-главе региона дали восемь лет колонии. После своего освобождения он обратился к общественности, попросив не тревожить его после освобождения. По признанию политика, ему предстоит «многое узнать», так как в его камере не было телевизора.

Ранее Никиту Белых освободили от наказания по новому уголовному делу о злоупотреблениями полномочиями. Октябрьский районный суд принял такое решение в связи с истечением срока давности. Уголовное дело в отношении Белых рассматривалось с лета 2022 года. Бывшему губернатору грозили 12 лет тюрьмы и свыше 48 млн рублей штрафа.