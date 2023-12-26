Экс-губернатора Белых освободили от наказания по новому делу Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Фото: Мария Шевченко/ТАСС

Никита Белых

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде. Белых, ранее уже осужденный за взятки, продолжает отбывать восьмилетний срок.

Суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 УК РФ), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, — заявили в суде.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями рассматривалось с лета 2022 года. Гособвинение запрашивало экс-губернатору 12 лет тюрьмы и более 48 млн рублей штрафа.

По делу о взятках в феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей. Он не признал вину. Экс-губернатора задержали летом 2016 года в одном из ресторанов Москвы при передаче части взятки.

Ранее Мосгорсуд освободил от наказания бывшего зампреда ЦБ РФ Константина Корищенко, осужденного на семь лет колонии за хищение около 1,4 млрд рублей в Инвестбанке, где обвиняемый занимал пост председателя правления. Приговор Корищенко изменили в связи с истечением срока давности, при этом его обязали выплатить 550 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.