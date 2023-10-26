Ростовчанин ударил сына участника СВО в спортзале школы Мужчина швырнул на пол и ударил семилетнего мальчика в школе Ростовской области

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В Ростовской области жительница Зимовниковского района пожаловалась, что мужчина применил насилие в отношении ее семилетнего сына во время занятий в школьном спортзале, в полиции начали проверку, сообщили на сайте регионального МВД. По информации Telegram-канала Readovka, пострадавший является сыном участника СВО, мобилизованного год назад.

На тренировке у семилетнего ребенка произошел конфликт с 49-летним гражданином. Находясь в спортивном зале Кутейниковской школы, мужчина поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки. Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове. Причиной конфликта стало то, что ребенок побил сына гражданина, — сообщили в региональном главке МВД.

Обстоятельства установят в ходе проверки, также определят степень тяжести вреда здоровью. По итогам примут решение в соответствии с законом.

Telegram-канал Readovka приводит слова мамы школьника, рассказавшей, что мужчина схватил ее сына за шею и швырнул на пол, после чего ударил по лицу. По информации канала, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.

По данным Readovka, сразу после произошедшего мать встретилась с обидчиком, но тот отказался говорить и оскорбил ее. Канал пишет, что после обращения в полицию 20 октября состоялась вторая встреча, на которой мужчина попросил у мальчика прощения.

Ранее в отношении руководства школы под Хабаровском начали проверку из-за видео, на которых ученики избивают сверстников. В частности, на записях было избиение третьеклассника и издевательства над девочкой.