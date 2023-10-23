СК проверит руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проводит проверку руководства школы № 16 в Хабаровском крае из-за видео, на котором избивают и унижают учеников, сообщает РИА Новости. Речь идет о кадрах, на одном из которых учащийся 3-го класса жестоко бьет одноклассника, а на другом подростки издеваются над ученицей той же школы.

Сотрудники СК выясняют, была ли допущена халатность со стороны руководства учебного заведения, в результате которой ученики издевались над сверстниками. Как сообщил персонал, директор не реагирует на жалобы преподавательского состава. Некоторые родители переводят детей в другие школы.

Внимание правоохранителей школа под Хабаровском привлекла после ролика, на котором ученик кадетского класса избил мальчика спортивным ковриком, после чего опрокинул его через плечо борцовским приемом. Одноклассники снимали происходящее на видео, а учителя в этот момент в классе не было. Позднее в социальных сетях появилась еще одна запись, на которой подростки в этой же школе заставили девочку встать на колени и извиняться, сложив руки на груди.

Ранее в Подмосковье задержали двух школьников, которые избивали сверстников с отличительными признаками. По информации Telegram-канала Mash, 14-летние подростки нападали на ровесников в школе и снимали происходящее на видео. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.