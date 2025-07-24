Россиянка вскрыла болгаркой сейф родителей и отдала 10 млн мошенникам В Челябинской области девушка вскрыла сейф родителей и отдала 10 млн мошенникам

В Магнитогорске Челябинской области 17-летняя девушка вскрыла с помощью болгарки сейф родителей и передала мошенникам свыше 10 млн рублей, пишет ЕАН со ссылкой на ГУ МВД. В полицию обратился ее 49-летний отец.

Мошенники несколько раз обманули девушку. Вначале ей якобы позвонили из службы доставки цветов, после мошенники представились сотрудниками Роскомнадзора, а затем — представителями правоохранительных органов.

Злоумышленники с помощью угроз вынудили девушку вскрыть родительский сейф и взять оттуда 10 млн 500 тысяч рублей. Несовершеннолетняя передала эти средства курьеру мошенников. После того, как россиянка осознала, что стала жертвой аферистов, она рассказала обо всем родителям.

В Санкт-Петербурге 76-летний врач отдала более 9 млн рублей мошенникам. Инцидент произошел в Кировском районе города.