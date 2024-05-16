Россиянина арестовали за нападение на участника СВО В Краснодаре арестовали обвиняемого в нападении на участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, напавший на участника СВО в Краснодаре, арестован, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Согласно информации следователей, 31-летний житель города атаковал 34-летнего участника операции, нанеся удары в колено и живот.

Инцидент произошел 8 мая на улице Радио. На следующий день нападавший был задержан полицией, после чего произвел аналогичные атаки на правоохранителя, нанеся ему травмы. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и нападении на представителя власти.

9 мая текущего года злоумышленник был доставлен в отдел полиции для проведения с ним следственных действий. Находясь в служебном кабинете сотрудника уголовного розыска, он нанес полицейскому не менее двух ударов руками в область туловища и шеи, причинив телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из баров города Лянтора в ХМАО группа людей напала на участника СВО и сломала ему руку. Очевидец заявил, что на мужчину напали гости, отмечавшие в кафе юбилей. По его словам, гости вечеринки перепили, что и послужило причиной конфликта.

Также в полицию Санкт-Петербурга поступил сигнал от участника СВО о краже iPhone 15 и Audi почти за 1 млн рублей. Мужчина рассказал, это сделала его бывшая возлюбленная, неожиданно переставшая выходить с ним на связь.