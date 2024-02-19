Россиянину сломали руку после возвращения с СВО Пьяные посетители бара сломали руку участнику СВО в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из баров города Лянтора в ХМАО группа людей напала на участника СВО и сломала ему руку, сообщается в группе «Лянтор против коррупции» во «ВКонтакте». Очевидец заявил, что на мужчину напали гости, отмечавшие в кафе юбилей.

По его словам, гости вечеринки перепили, что и послужило причиной конфликта.

В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро, — пояснил он.

URA.RU в полиции сообщили, что заявлений о потасовке в кафе не поступало. Тем не менее полицейские приступили к проверке обстоятельств происшествия.

Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступил сигнал от участника СВО о краже iPhone 15 и Audi почти за 1 млн рублей. Мужчина рассказал, это сделала его бывшая возлюбленная, неожиданно переставшая выходить с ним на связь.