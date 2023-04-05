Россиянин убил сожительницу и закопал тело во дворе дома В Удмуртии осудят мужчину, избившего до смерти сожительницу из ревности и закопавшего тело

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Удмуртии суд рассмотрит дело 40-летнего местного жителя, убившего сожительницу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). После убийства обвиняемый решил закопать ее тело во дворе дома и сообщить в полицию об исчезновении потерпевшей.

По данным следствия, 3 января 2023 года в вечернее время обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в селе Пугачево Малопургинского района, в ходе ссоры на почве ревности и неприязненных отношений нанес сожительнице не менее 14 ударов руками и ногами. Затем мужчина затащил потерпевшую домой, где она в результате полученных телесных повреждений через непродолжительное время скончалась, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании бывшего мужа многодетной матери из города Кировска Мурманской области. По версии следствия, мужчина расправился с экс-супругой на почве личной неприязни. Он убил женщину и отвез ее тело на строительную площадку. В машине подозреваемого обнаружили среды крови. Задерживать мужчину пришлось с объявлением плана «Перехват». Известно, что у убитой и подозреваемого было четыре общих ребенка.