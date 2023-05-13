Россиянин сорвал с другого георгиевскую ленту и отправился под суд Жителя Брянска арестовали за то, что он сорвал с мужчины георгиевскую ленту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33-летнего жителя Брянской области задержали после того, как он сорвал с одежды мужчины символ воинской славы России — Георгиевскую ленту, и совершил ее осквернение, сообщается на сайте пресс-службы регионального СУ Следственного комитета. В отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России).

Преступление выявлено работниками органов прокуратуры Брянской области, оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками УФСБ России по Брянской области, — говорится в сообщении.

Мужчину отправили под домашний арест. Ему грозит до года исправительных работ.

Ранее адвокат Екатерина Рогачева рассказала, что при размещении георгиевской ленты необходимо обеспечить ее сохранность, поскольку согласно статье УК РФ, пресекающей «реабилитацию нацизма», за осквернение символа Победы может быть назначен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы. Она пояснила, что понятие «осквернение» не имеет четкого определения в законе и регулируется нормами морали и нравственности, которые у каждого должны быть выше норм права.