Россиянин сел в патрульную машину и протащил полицейского по асфальту В Уфе хулиган угнал машину у приехавших на вызов полицейских и попал на видео

Подоспевший на помощь жителю Уфы наряд лишился патрульного автомобиля: пока полицейские пытались отбить хулиганов от мужчины, один из них сел в машину и скрылся, предварительно протащив правоохранителя по асфальту, пишет Telegram-канал SHOT. Происшествие случилось в ночь на 21 июня напротив стадиона «Нефтяник».

По какой причине прохожий не понравился компании — не сообщается. К счастью, мужчина не получил сильных увечий. А вот против компании могут завести уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция по которой предусматривает 10 лет колонии. Угонщик станет фигурантом еще одного дела — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему может грозить еще пять лет.

Несколько дней назад полицейские задержали рэпера Михаила Калугина за избиение двух человек у ночного клуба в Москве. У 26-летнего музыканта произошел конфликт с 20-летним посетителем бара «Вайб» на Бутырской улице. Калугин почти сразу пустил в ход кулаки, а когда за пострадавшего вступился другой парень, тогда рэпер избил и его. Baza пишет, что музыканта задержали на месте, позже на него написал заявление другой 23-летний избитый, в травмпункте ему поставили диагноз «ушибленная рана лица».