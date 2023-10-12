Россиянин ранил ножом полицейского и получил в ответ пулю Агрессивный челябинец ранил ножом одного полицейского и получил пулю от другого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Челябинской области, вооруженный ножами, напал на сотрудников полиции и ранил одного из них, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале «МВД Медиа». В ответ полицейские применили табельное оружие и ранили дебошира.

Инцидент произошел в городе Златоусте. Минувшей ночью в полицию поступил звонок от жильцов многоквартирного дома, которые пожаловались на ранее судимого соседа. По их словам, мужчина вел себя неадекватно — разбил стекло и повредил дверь на девятом этаже. Когда на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, мужчина забаррикадировался в квартире и сквозь двери ранил ножом одного из них в руку.

На место происшествия были направлены находящиеся поблизости госавтоинспекторы и сотрудники Росгвардии. Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом «О полиции» один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя, — сказала Волк.

Она добавила, что после задержания агрессивного мужчины и ему, и пострадавшему полицейскому была оказана медпомощь.

В середине сентября группа подростков в Калининграде напала на полицейских в гражданской одежде, после того как правоохранители хотели провести воспитательную беседу. Они избивали и пытались душить мужчин со спины. В результате один из сотрудников полиции получил открытую рану плеча, а другой — ссадины, ушибы лица и плечевого пояса.