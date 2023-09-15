В Калининграде буйные школьники толпой избили полицейских Mash: в Калининграде подростки толпой избили полицейских у здания школы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа подростков напала на полицейских в гражданской одежде после того, как правоохранители хотели провести воспитательную беседу, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По информации канала, инцидент произошел у калининградской школы № 24. В результате происшествия двое сотрудников полиции получили травмы. Школьники, как утверждается, не пострадали.

Как пишет Amber Mash, все началось с того, что двое полицейских, проезжая мимо школы, посигналили гулявшим там подросткам. В ответ те стали обзывать правоохранителей, вынудив их выйти из машины. Тогда подростки набросились на мужчин, стали избивать и душить со спины.

Так как на полицейских не было формы, нападавшие не знали, с кем имеют дело. Когда один из правоохранителей махнул удостоверением, часть школьников сбежала. С остальными пришлось разбираться прибывшему подкреплению — они до последнего сопротивлялись задержанию. Как следствие, у одного из полицейских открытая рана на плече, у другого — ссадины, ушибы лица и плечевого пояса.

Ранее также сообщалось об инциденте в хуторе Красный Десант Ростовской области, где подросток пришел в школу с ножом. Там он ранил троих сотрудников образовательного учреждения и родственника одного из учеников. Серьезных увечий пострадавшие не получили. Нападавшего смогли задержать очевидцы.