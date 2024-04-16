Россиянин помог косуле выбраться из снежного плена в Якутии

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В Якутии мужчина помог косуле, которая застряла в снегу и не могла выбраться. Он протоптал тропинку, чтобы животное могло добраться до леса, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Как выяснилось, парнокопытное увязло в сугробе и выбилось из сил. В этот момент мимо проезжал водитель, который не смог оставить животное в беде. Россиянин сам влез в снег почти по пояс, чтобы вытоптать косуле спасительную дорогу. Жизни и здоровью косули ничего не угрожает.

Ранее в Новороссийске вызволили совенка из вентиляционной шахты в квартире. К сотрудникам МЧС обратилась женщина, которая испугалась громких звуков в ванной. Она предположила, что там в вентиляции поселилось живое существо, и позвонила в 112. Птицу забрали себе спасатели.

Также сообщалось, что нерпа, спасенная в начале марта в Петербурге, сама научилась есть рыбу и уже набрала вес на три килограмма. Она содержится в центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице. Ладога каждый день съедает почти килограмм мойвы.