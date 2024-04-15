Рекордно маленькая нерпа из Петербурга научилась есть рыбу

Фото: t.me/VDKSPB

Спасенная в начале марта нерпа научилась есть рыбу и уже набрала вес на три килограмма. Она находится в центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице, написали в официальном Telegram-канале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В Фонде есть давняя традиция — называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, что попала в руки специалистов 2 марта, было решено назвать Ладога. Это ладожская нерпа, она была найдена на берегу Ладожского озера, недалеко от одноименной станции, — говорится в сообщении.

Когда нерпа попала в реабилитационный центр, она весила всего 3,5 килограмма. Она стала самой маленькой пациенткой за всю историю существования организации. За месяц Ладога прибавила в весе три килограмма, так как каждый день съедает почти килограмм мойвы.

Сейчас в центре для реабилитации морских млекопитающих находятся восемь животных: три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская нерпа и четыре серых тюленя. Все они находятся в стабильном состоянии и получают питание в соответствии со своими потребностями.

Ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы нашли истощенного тюлененка в Ленинградской области. Его обнаружили вместе с детенышем нерпы, на которого напали птицы. Полицейский, увидевший тюленя на побережье Финского залива, вызвал волонтеров, которые приехали на место вместе со специалистами и взяли животных под свою опеку.