Жительница Новороссийска нашла в вентиляции квартиры совенка

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В Новороссийске спасатели вызволили совенка из вентиляционной шахты в квартире. К сотрудникам МЧС обратилась женщина, которая испугалась громких звуков в ванной. Она предположила, что там в вентиляции поселилось живое существо, и позвонила в 112, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Прибывшие в квартиру спасатели использовали слесарный инструмент, чтобы вскрыть вентиляцию. Оказалось, что внутри застряла маленькая птица. Специалисты аккуратно вытащили совенка из западни. Руководитель местной службы спасения Алексей Одеров написал в своем Telegram-канале, что птицу спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания.

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