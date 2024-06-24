В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который приставал к школьницам и пытался за деньги заманить их к себе в квартиру, пишет Telegram-канал Ni Mash. По его информации, подозреваемый объявлен в розыск.
О противоправных действиях мужчины стало известно 21 июня: в Сети появилась запись камеры домофона, в объектив которой попал разговор местного жителя с несколькими несовершеннолетними девочками. Мужчина предложил им деньги, чтобы они зашли к нему в квартиру, и обещал их не трогать. Школьницы не поверили незнакомцу и отказали ему.
Канал со ссылкой на соседей отметил, что подозреваемый часто выпивает и ведет себя странно. Также, согласно данным Telegram-канала, после возбуждения дела по статье «Развратные действия» мужчина ударился в бега, сейчас оперативники устанавливают его местоположение.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, который на протяжении пяти лет насиловал дочь сожительницы. Известно, что сейчас пострадавшая учится в четвертом классе.
До этого в Подмосковье полицейские взяли под стражу 50-летнего мужчину по подозрению в домогательствах. По предварительным данным, он входил в доверие и заманивал к себе жертв, даря им дорогие подарки.