Россиянин объявлен в розыск после приставаний к школьницам В Нижнем Новгороде возбудили дело на мужчину из-за приставаний к школьницам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который приставал к школьницам и пытался за деньги заманить их к себе в квартиру, пишет Telegram-канал Ni Mash. По его информации, подозреваемый объявлен в розыск.

О противоправных действиях мужчины стало известно 21 июня: в Сети появилась запись камеры домофона, в объектив которой попал разговор местного жителя с несколькими несовершеннолетними девочками. Мужчина предложил им деньги, чтобы они зашли к нему в квартиру, и обещал их не трогать. Школьницы не поверили незнакомцу и отказали ему.

Канал со ссылкой на соседей отметил, что подозреваемый часто выпивает и ведет себя странно. Также, согласно данным Telegram-канала, после возбуждения дела по статье «Развратные действия» мужчина ударился в бега, сейчас оперативники устанавливают его местоположение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, который на протяжении пяти лет насиловал дочь сожительницы. Известно, что сейчас пострадавшая учится в четвертом классе.

До этого в Подмосковье полицейские взяли под стражу 50-летнего мужчину по подозрению в домогательствах. По предварительным данным, он входил в доверие и заманивал к себе жертв, даря им дорогие подарки.