В Петербурге мужчина пять лет насиловал дочь сожительницы РЕН ТВ: петербурженка обвинила супруга в изнасиловании дочери-младшеклассницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина на протяжении пяти лет насиловал дочь сожительницы, которая на сегодняшний день учится в четвертом классе, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Подозреваемый задержан.

Мужчина надругался над дочерью своей сожительницы в период с сентября 2017 года по октябрь 2022-го, — сообщил источник.

«Фонтанка» передает, что о происходившем в полицию сообщила 34-летняя супруга подозреваемого. Она работает продавцом в магазине Красносельского района Северной столицы. Дочь рассказала ей об этом в личном разговоре. Известно, что подозреваемому 46 лет. Пока в отношении него лишь составлен протокол о мелком хулиганстве. Разбирательство ведет управление Следственного комитета.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года. Отмечается, что также мужчине будет запрещено на протяжении 18 лет заниматься работой, связанной с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.