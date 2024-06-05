Владельца «табачки» в Химках заподозрили в педофилии Вероятный педофил задержан в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах к детям, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочки рассказали, что вероятный педофил заманивал их дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен требовал интимные услуги.

По словам отца одной из школьниц, владелец местного табачного магазина находил в интернете 12–13-летних девочек, предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи, звал домой «поиграть с котенком», покататься на машине по Москве. Как рассказали девочки, затем он просил об интимных услугах и оральном сексе, а некоторых пытался трогать.

Одна школьница пожаловалась родителям, те обратились в полицию. С подозреваемым общаются следователи, опрошены две пострадавшие, случаев домогательств может быть больше. Задержанный нанял адвоката, местные жители рассчитывают на наказание.

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