Россиянин надругался над 11-летней школьницей на даче в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина надругался над 11-летней школьницей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, происшествие случилось на дачных участках. Мужчина был задержан и доставлен в ОМВД.

В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Ребенок рассказал, что малознакомый мужчина надругался над ней около садоводческого товарищества «Черная грива».

По ее словам, все произошло вечером 19 июля недалеко от СНТ «Черная Грива», — сообщил источник издания.

На мужчину составили административный протокол. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калининградской области мужчина изнасиловал свою дочь-инвалида. Следствие установило, что надругательство над ребенком россиянин совершал неоднократно. О произошедшем стало известно после того, как девочка забеременела.

В городе Раменское Московской области тем временем осудили 60-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку в подвале одного из домов. Мигранту грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.