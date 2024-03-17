Россиянин на Porsche вылетел из машины в момент массового ДТП В Новосибирске водитель Porsche вылетел из машины в момент массовой аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Новосибирска. В момент аварии водитель Porsche вылетел из салона автомобиля на асфальт, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Авария произошла на пересечении Октябрьской магистрали и Каменской улицы. Участниками ДТП стали ВАЗ-2107, Porsche Cayenne Coupe, Honda Accord, BMW X7 и Honda Torneo. На опубликованных в Сети кадрах видно, как водитель отечественного автомобиля хотел проехать на красный сигнал светофора, но въехал в иномарку, которую отбросило в другие три машины.

Ранее в Башкирии двое детей погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Авария случилась на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Жертвами ДТП стали трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Кроме этого, пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили в районную больницу.

В Омской области ранее столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, в результате чего погибли семь человек. В результате ДТП машины загорелись. По предварительным данным, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у одного из грузовиков. Среди погибших есть подростки.