Найденный под обломками сгоревшего авто человек стал седьмой жертвой ДТП Число погибших в аварии под Омском выросло до семи

Фото: t.me/sledcom_omsk

До семи увеличилось число погибших в ДТП с участием двух грузовиков и легкового авто в Омской области, сообщает управление СКР региона. ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что, что тело одного из погибших было найдено при разборе обломков транспорта.

Число погибших увеличилось до семи, — подтвердили в управлении СКР.

Авария произошла на 565-ом километре автодороги Тюмень — Омск. После столкновения авто загорелись. По предварительной версии следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди погибший есть подростки. Один 15-летний школьник доставлен в больницу.