Россиянин едва не отрубил ногу ухажеру бывшей жены Житель Екатеринбурга едва не лишил ноги ухажера бывшей жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Екатеринбурга чуть не отрубил ногу ухажеру бывшей жены, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Поводом послужило то, что молодой человек оскорбил его, назвав его в грубой форме плохим отцом.

По данным канала, 25-летний мужчина развелся с женой, с которой у него родился сын. С экс-супругой начал встречаться 21-летний молодой человек, Отцу не понравилось, то что он общается с его ребенком. На этой почве между ними и возник конфликт и новый бойфренд женщины оскорбил родительские чувства мужчины.

В ответ тот приехал к нему домой, оглушил и начал бить топором по ноге. Полицию вызвали соседи, нападавшего задержали и завели в отношении него дело о покушении на убийство. Пострадавший находится в больнице с рубленой раной.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Бурятии предотвратили нападение на школу. По его данным, охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором. Как стало известно каналу, после обеда на перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты, которую отобрал старшеклассник. По информации канала, после этого младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп.

До этого в Свердловской области 17-летний студент техникума зарубил топором сожителя матери. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что 40-летний отчим регулярно распивал алкоголь с матерью молодого человека. Знакомые семьи рассказали, что юноша давно испытывал неприязнь к отчиму. Согласно версии следствия, он нанес сожителю матери около 20 ударов топором.