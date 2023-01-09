Опубликовано видео падения елки на двух человек в Мурманске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу. Инцидент попал на видео. В течение суток из-за сильного ветра праздничные елки падали в Кемеровской области и Алтайском крае.

Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка, — сообщили в транспортной полиции.

В ведомстве добавили, что на место была вызвана скорая помощь, люди получили нетяжелые травмы.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. Причинами аварии стали непогода и плохая видимость. ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк.

Ранее сообщалось, что 51-летний американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, оказался в больнице на Новый год. Артист был доставлен в критическом состоянии в медучреждение после того, как получил травму 1 января, убирая снег во дворе своего дома в штате Невада. Из-за сильного снегопада транспортировать Реннера пришлось на санитарном самолете.