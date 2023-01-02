Актер вселенной Marvel оказался в больнице на Новый год Актер Джереми Реннер был госпитализирован в критическом состоянии после несчастного случая

Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Джереми Реннер

51-летний американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel, оказался в больнице на Новый год. Как пишет портал Deadline, артист был доставлен в критическом состоянии в медучреждение после того, как получил травму 1 января, убирая снег во дворе своего дома в штате Невада. Из-за сильного снегопада транспортировать Реннера пришлось на санитарном самолете.

Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега ранее сегодня, — сообщил пресс-секретарь актера.

Детали произошедшего не уточняются. Представитель актера заявил, что рядом с Реннером находятся родственники и он обеспечен должным уходом.

Обрушившийся накануне Нового года снегопад парализовал дорожное движение в некоторых районах Невады, сообщает AP. Из-за непогоды без электроэнергии остались 35 тысяч домов.

Реннер обрел популярность благодаря участию в фильмах «Мстители», «Повелитель бури», «Охотники на ведьм», «Город воров», «Тор». В марте 2022 года актер подтверждал, что приступил к тренировкам для участия в съемках очередного сезона сериала «Соколиный глаз». Они были изначально запланированы на 2020 год, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году американский актер Кевин Харт попал в больницу с повреждением позвоночника в трех местах. Автомобиль, в котором он находился, врезался в дорожное ограждение и затем оказался в четырехметровом овраге.