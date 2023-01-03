Два человека погибли при столкновении кроссовера с грузовиком под Уфой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.

В Toyota ехали 47-летний водитель и его супруга. Они скончались на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве, на МКАД автомобиль Hyundai врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии погибли два человека — водитель легковой машины и его пассажир.

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Еще один человек пострадал и доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель легковой машины уснул за рулем, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению с большегрузом.